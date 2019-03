Vasto incendio in deposito cosmetici

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 21 MAR - Un incendio di vaste proporzioni sta impegnando a Castellammare di Stabia (Napoli) molte squadre di vigili del fuoco intervenute a domare le fiamme che si stanno sviluppando all'interno di un deposito di cosmetici in via Ripuaria a Castellammare di Stabia, zona alla periferia nord, industriale, ai confini con Pompei e Torre Annunziata. Il fumo intenso si sta elevando come una colonna nera che viene spinta dal vento verso il mare. A scopo precauzionale, molti abitanti della zona sono stati fatti evacuare.