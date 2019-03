Bimbo dimenticato in scuolabus, sta bene

(ANSA) - BARI, 21 MAR - Un bambino di 3 anni è stato 'dimenticato' per quasi cinque ore su uno scuolabus comunale a Presicce (Lecce). E' stato necessario rompere con un martello il vetro del mezzo per recuperare il piccolo che era ancora con la cintura allacciata, tranquillo e in buone condizioni. Secondo chi ha assistito alla scena, si è evitato il peggio solo perché la giornata non era particolarmente calda e lo scuolabus era parcheggiato all'ombra. Come ogni giorno la mamma aveva accompagnato il figlio sullo scuolabus e gli aveva allacciato la cintura di sicurezza. Quando il mezzo è arrivato all'istituto per l'infanzia il bambino non è sceso e né l'autista né l'assistente si sono accorti della sua presenza a bordo. Il conducente ha parcheggiato lo scuolabus nel cortile retrostante e, dopo aver chiuso a chiave la portiera, si è allontanato.

Quando la madre del piccolo è andata a scuola a prendere l'altro figlio di poco più grande, ha chiesto dove fosse l'altro bambino. Le maestre le hanno risposto che non era mai arrivato.