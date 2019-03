Accoltella moglie, arrestato medico

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 MAR - Ha accoltellato la moglie all'addome durante una lite: l'uomo, un medico 70enne, è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Sarzana. Il ferimento è avvenuto la scorsa notte nell'appartamento della coppia, a Bolano. La donna, coetanea e collega del marito, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale della Spezia, dove è stata operata: è in prognosi riservata. E' stato il marito a chiamare i soccorsi dicendo che la moglie si era ferita. All'arrivo dell'ambulanza le condizioni della donna erano gravissime. L'uomo, ai carabinieri ha ammesso di averla ferita. Il coltello e l'appartamento sono stati sequestrati. I militari stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e cosa abbia portato al ferimento.