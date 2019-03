Venti burrasca su Calabria e Sicilia

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Da stasera in arrivo venti da forti a burrasca su Sicilia e Calabria, in particolare sui settori ionici, con mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sui versanti ionico e tirrenico meridionali della Calabria e sulla Sicilia. (ANSA)