Ilaria Alpi:genitori Regeni,serve verità

(ANSA) - TRIESTE, 20 MAR - "Non ci può essere giustizia senza verità, una verità vera che faccia luce sugli accadimenti, per quanto scomodi o indicibili, perché vogliamo vivere in un paese democratico e la democrazia ha bisogno di fondarsi sulla trasparenza". Lo affermano i genitori di Giulio Regeni, unendosi "a distanza" all'evento "Noi non archiviamo", alla Camera, per non dimenticare l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

"I genitori Luciana e Giorgio Alpi - affermano Paola Deffendi e Claudio Regeni - hanno sostenuto con forza la ricerca di Verità e Giustizia per la loro figlia e il collega. Sono per tutti noi un esempio stupendo di dignità, determinazione e lucidità". "Dobbiamo poter guardare negli occhi i giovani - aggiungono - con i quali condividere la necessità di centralità e salvaguardia dei diritti umani per uno sviluppo sostenibile, dove difesa dei diritti umani e ambiente, possano integrarsi per poi lasciare loro il testimone. I Diritti sono il loro futuro, ma il futuro inizia nella nitidezza del passato".