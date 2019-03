Uccise giovane boss, stanato in Marocco

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - Un latitante del clan camorristico Misso-Mazzarella, Antonio Prinno, 43 anni, è stato arrestato dai Carabinieri in Marocco. Prinno è stato bloccato nel corso di un'operazione dei Carabinieri del reparto operativo di Napoli e della Polizia del Marocco, in collaborazione con la Polizia locale, ed il supporto del Servizio di Cooperazione Internazionale ad Ourika, località nei pressi di Marrakech.

L'uomo deve rispondere dell'omicidio del giovane boss Ciro Russo, avvenuto a Boscoreale (Napoli) il 4 dicembre 2003, ed era latitante dal 2014.

Nell'agguato a Russo, avvenuto al Rione Piano Napoli di Boscoreale, furono feriti anche la moglie della vittima e due passanti. Prinno aveva trascorso la latitanza spostandosi di continuo tra rifugi in Spagna, Gibilterra e Marocco.

L'uomo è destinatario di un'Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Gip di Napoli nel 2014 per omicidio in concorso aggravato da finalità mafiose, a seguito delle indagini svolte dalla Dda. Prinno è in attesa di estradizione.