Musei: in arrivo Fori uniti

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - A Roma sta per andare in porto l'unificazione della parte statale e comunale dei Fori che saranno accessibili con un biglietto unico. Non solo: si sta studiando un percorso unitario che progressivamente colleghi, sempre con un solo ticket, Mercati di Traiano, Fori Imperiali, Foro Romano, Palatino e Circo Massimo. Resterebbe fuori la visita al Colosseo. È quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione della nuova Sovrintendente ai beni Culturali di Roma Maria Vittoria Clarelli. Parlando degli "impegni" futuri, Maria Vittoria Marini Clarelli ha parlato dell'"abbattimento del muro di cristallo tra parte statale e comunale dell'area archeologica centrale, un percorso unico nel biglietto e non solo alcune domeniche. Ci sono dettagli da mettere a punto, ma questo obiettivo nell'arco di pochi mesi potremmo raggiungerlo.

L'ipotesi è l'estensione fino al Circo Massimo per la nostra parte. Mentre il Parco Archeologico del Colosseo pensa ad una integrazione progressiva del Palatino".