Foreign fighter sardo: slitta udienza

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - Non più motivi di terrorismo internazionale, ma la partecipazione alla protesta dei pastori sardi. E' cambiata la ragione della richiesta di sorveglianza speciale sollecitata dal questore di Nuoro nei confronti di Pierluigi Caria, noto come Luiseddu, 34 anni nuorese, accusato di aver combattuto in Siria come foreing fighter al fianco dei curdi contro i miliziani dell'Isis. A Cagliari, davanti al collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda, il delegato del questore - stando a quanto riferito al termine dell'udienza a porte chiuse dal difensore di Caria, Gianfranco Sollai - avrebbe evidenziato esigenze non di "pericolosità sociale" ma di natura "pubblica" a sostegno della misura speciale chiesta per il figlio del fondatore di Sardigna Natzione.

"Dopo la sentenza della Corte europea del novembre 2018 che ha declassato il Pkk, cancellandolo dalla lista nera delle organizzazioni terroristiche, ora - ha spiegato Sollai - accusano Luiseddu di aver imbrattato un muro