Festa del papà, il doodle di Google

Oggi è la Festa del papà e per l'occasione Google regala un doodle per questo 19 marzo.

Disponibili, propositivi, accondiscendenti, amiconi i papà contemporanei hanno guadagnato un rapporto con i figli che loro stessi non hanno mai sognato di avere con i propri padri. Se in una distribuzione più equa dei ruoli in famiglia la coppia ha fatto passi importanti rispetto al passato, dove proprio c'è stato un triplo salto in avanti da almeno due decenni e sempre di più è proprio nell'accudimento dei figli: il gap tra mamma e papà sulla cura della prole è decisamente ridotto rispetto a generazioni precedenti. Non cambia invece il 'culto' del padre (almeno fino ad una certa età): un supereroe in casa. Si può partire da questo per celebrare il 19 marzo la Festa del papà.

E in pasticceria vince la tipicità regionale: la zeppola rimane prodotto simbolo della festività di San Giuseppe.