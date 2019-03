Morto in casa legato e imbavagliato

(ANSA) - SAN LORENZO IN CAMPO (PESARO URBINO), 18 MAR - Un pensionato di 74 anni è stato trovato morto legato ad una seggiola e imbavagliato, nella sua abitazione nei pressi di San Lorenzo in Campo. Viveva solo ed era incensurato. L'abitazione era a soqquadro e la morte dovrebbe risalire a diverse ore fa.

La primissima ipotesi è che si sia trattato do un furto finito male. Indagano i carabinieri. La vittima si chiamava Sesto Grilli. Per imbavagliarlo è stato usato del nastro adesivo grigio. A dare l'allarme è stato un vicino di casa, che passando ha notato la porta d'ingresso socchiusa e la luce accesa. Ha visto il 74enne riverso a terra e ha chiamato il 118. Gli operatori sanitari intervenuti sul posto hanno poi avvisato i carabinieri. La salma è già stata esaminata dal medico legale: al momento non sono ancora chiari né le cause né l'orario della morte. Grilli ha comunque tentato di liberarsi, finendo a terra e rompendo la sedia. Sul luogo anche il pm Letizia Fucci della Procura di Pesaro.