Lorenzo Orsetti il 'lottatore', 'muoio con il sorriso'

Lorenzo Orsetti era davvero "fiero" della sua "battaglia di civiltà" contro lo Stato islamico. Lo aveva detto e ripetuto in diverse interviste rilasciate nel corso dell'ultimo anno. L'ultima appena l'11 marzo scorso, una settimana prima dell'annuncio della sua morte da parte dall'organo di propaganda dell'Isis, che con disprezzo lo ha definito un "crociato italiano".

In quell'occasione, parlando con radio Ondarossa, aveva affermato che "a livello bellico lo Stato islamico è stato sconfitto" e pertanto, ora "sarebbe orribile vedere un'altra volta il mondo girarsi dall'altra parte, mentre civili e bambini muoiono nel peggiore dei modi. Perché io li ho visti, i cadaveri carbonizzati della gente, sotto gli air strike".

Orsetti, 32 anni, aveva lasciato la sua Firenze e la sua attività di cuoco e sommelier oltre un anno e mezzo fa per andare a combattere i jihadisti dell'Isis in Siria, 'arruolandosi' volontario nelle fila delle milizie curde dell'Ypg, legate al Pkk turco.

Come nome di battaglia aveva scelto 'Tekosher', ovvero il 'lottatore'. Era ben consapevole di rischiare la vita tanto che aveva scritto una lettera-testamento da leggere in caso di morte, firmata proprio con quel nome di battaglia insieme al suo altro soprannome, 'Orso'. "Ciao, se state leggendo questo messaggio significa che non sono più in questo mondo". E ancora: "vi auguro - aveva scritto - tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno (se non l'avete già fatto) decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo così si cambia il mondo".