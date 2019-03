Crolla intonaco ospedale, donna ferita

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Un pezzo di intonaco si è staccato nel corridoio del reparto di Urologia al secondo piano dell'ospedale Martini di Torino. Nell'incidente, una signora - parente di un paziente ricoverato - è rimasta ferita lievemente alla spalla. Trasferita al Pronto soccorso per accertamenti, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. "L'area - informa una nota dell'ospedale - è stata messa in sicurezza".

Il Martini ricorda che l'ospedale "è sottoposto a monitoraggi continui, anche con ultrasuoni, che hanno identificato le zone più delicate sulle quali si è già intervenuti. In particolare, quell'area era stato oggetto di recente monitoraggio e ad aprile sarebbero dovuti iniziare gli interventi di consolidamento".