Migliaia giovani in corteo per il clima

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Almeno 10 mila persone, giovani e giovanissimi. Sono tanti i ragazzi scesi in piazza oggi a Torino per Friday for Future, lo sciopero per il clima che si sta svolgendo in tutto il mondo. Ad aprire il corteo lo striscione di Friday is Future con la scritta "Cambiamo il sistema non il clima". "Questo corteo non è una passeggiata la nostra voce dev'essere ascoltata", è lo slogan scandito dai manifestanti alla partenza del corteo. "Se siamo qui oggi - sostengono i numerosi partecipanti - è perché vogliamo un futuro".

Davanti al Comune, i giovani hanno fatto suonare mille sveglie, un flash mob pensato per ricordare a tutti che "non c'è più tempo". Una rappresentanza dei manifestanti ha incontrato la sindaca Appendino, secondo cui "affrontare il cambiamento climatico significa mettersi in gioco tutti". Impegnato a Roma col premier Conte, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ringrazia i giovani in un video su Facebook e ricorda che il cambiamento climatico è la sfida del 21esimo secolo.