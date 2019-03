Migranti sui binari, ritardo treni Italia-Francia

Forti ritardi si registrano sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Nizza, in seguito alla presenza di numerosi migranti lungo la linea ferroviaria tra Mentone e il Principato di Monaco, che in mattinata ha portato a tratti allo stop della circolazione. Il treno internazionale Thello 139, soltanto per portare un esempio, dopo le difficoltà per arrivare a Ventimiglia è ancora atteso a Milano con oltre due ore di ritardo. Ma non è tutto. Allo scalo di Ventimiglia sono stati fatti scendere altri stranieri, che si erano 'attaccati' a un treno merci diretto oltre confine. Molti i disagi per i frontalieri, che dovevano recarsi in Francia o nel Principato per motivi di lavoro.