F35:gen.Rosso,preoccupati per incertezza

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - C'è "forte preoccupazione per l'incertezza sul programma" del caccia F35 e "per le ipotesi di un calo quantitativo" dei velivoli che l'Italia acquisirà: l' alternativa sarebbe avere "mezzi più vecchi e più costosi". Lo ha detto il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale Alberto Rosso, in audizione alle commissioni riunite DIfesa di Camera e Senato.

Il generale Rosso ha definito l'F35 "non solo un mezzo da combattimento ma una rivoluzione culturale cha cambia radicalmente il modo di operare della forza armata".