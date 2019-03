Bus investe donna a Trieste, morta

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAR - Una donna, di 63 anni, è morta dopo essere stata investita questa mattina verso le 9.30 da un autobus di linea in centro a Trieste. Soccorsa dagli operatori della sanità, è stata portata all'ospedale di Cattinara dove è morta poco dopo, mentre veniva sottoposta a un intervento chirurgico. Trieste Trasporti (TT), in una nota, ha informato che le immagini riprese dalla telecamera frontale dell'autobus, acquisite dalla Polizia locale, aiuteranno a chiarire la dinamica del sinistro. L'urto tra il mezzo e il pedone, afferma TT, è avvenuto in corrispondenza dell'attraversamento semaforico di via Mazzini all'imbocco di piazza Goldoni. Il mezzo stava svoltando nella via, quando - si legge nella nota - "la donna, ha constato la Polizia locale, ha attraversato con il rosso e, dopo aver colpito il mezzo, è caduta all'indietro sbattendo violentemente la nuca". "Siamo profondamente scossi dall'evento" per la vittima, la famiglia e il conducente, ha detto il presidente di TT, Pier Giorgio Luccarini.