Avvocato raggira cliente di 700mila euro

(ANSA) - BRESCIA, 12 MAR - Un avvocato del Foro di Napoli è stato arrestato su ordine del gip di Brescia e si trova ai domiciliari con l'accusa di aver truffato una cliente. Il gip ha disposto anche il sequestro di beni per 700mila euro tanto quanto le avrebbe sottratto dal 2012 al 2016 attraverso una fitta serie di raggiri e falsi documentali. L'avvocato, incaricato dalla cliente per l'assistenza in una controversia civile in relazione alla compravendita di immobili ereditati, l'avrebbe convinta a stipulare un accordo extragiudiziale. Il professionista, creando false mail con il legale della controparte, si sarebbe fatto fare una prima tranche quale acconto per la futura compravendita. Poi altri 400mila euro falsificando tra l'altro due ordinanze con la firma di un giudice di Venezia.