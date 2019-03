Vaccini: presidi Fvg, rispettiamo legge

(ANSA) - TRIESTE, 11 MAR - In Fvg "non mancano casi" di alunni non vaccinati, ma "per quel che mi risulta sono pochi". I bimbi degli istituti dell'infanzia, le cui famiglie non hanno ancora provveduto a consegnare la certificazione di avvenuta vaccinazione, "non potranno accedere a scuola": "noi siamo pubblici ufficiali, in quanto dirigenti scolastici, e applichiamo la norma". Lo ha detto la presidente dell'Associazione nazionale presidi Fvg, Teresa Tassan Viol, nel giorno in cui scadono i termini per la presentazione delle certificazioni vaccinali, senza le quali i bimbi dell'infanzia non potranno accedere a scuola e a quelli della scuola dell'obbligo sarà applicata una sanzione. Stamattina, verso le 8.30, i Carabinieri del Comando di Latisana (Udine) sono intervenuti in una scuola dell'infanzia a causa dell'insistenza di una mamma a far accedere la figlia in classe, nonostante fosse priva di documentazione di avvenuta vaccinazione. Alla donna è stato fatto presente che l'accesso non era consentito ed è andata via con la figlia.