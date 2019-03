Esplosione in casa: ferite tre persone

(ANSA) - UDINE, 11 MAR - Tre persone, padre, madre e figlio, sono rimasti seriamente feriti in un'esplosione che si è verificata stamani, intorno alle 7.20, nel loro appartamento al terzo piano di una palazzina di Cervignano del Friuli (Udine) e che ha interessato anche un altro appartamento adiacente. Padre e figlio sono stati trasferiti all'ospedale di Cattinara a Trieste, mentre la madre è stata ricoverata a Udine.

Le cause sono al vaglio dei Vigili del Fuoco di Udine, intervenuti sul posto con personale del distaccamento di Cervignano del Friuli. L'ipotesi è che si sia trattato di un'esplosione conseguente alla presenza di gas nei locali dell'immobile. Lo scoppio ha causato ingenti danni ai due appartamenti al terzo piano di una palazzina a cinque piani con 16 appartamenti. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero sanitario. In questo momento sono in corso le verifiche sulla stabilità dell'edificio da parte dei Vigili del fuoco, arrivati anche con un'auto scala da Udine. (ANSA).