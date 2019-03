Urta con barca, muore in laguna Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAR - Un uomo è morto nella Laguna di Venezia, a causa di un violento scontro del barchino che pilotava contro la delimitazione di un'area archeologica: secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata sbalzata dall'imbarcazione dopo l'urto con una delle palancole che circondano l'area in cui, circa 20 anni fa, fu trovata un'antica 'galea' veneziana, a San Marco in Boccalama, isola sommersa situata nella parte centro-meridionale della Laguna. A perdere la vita, intorno alla mezzanotte, è stato un pescatore di 61 anni, Massimo Boscolo Chielon, di Chioggia (Venezia). In un primo tempo si era pensato che l'urto fosse avvenuto contro una "briccola", uno dei pali che segnano i canali delle acque lagunari.