Studente cade da balcone albergo, grave

(ANSA) - TRENTO, 10 MAR - Uno studente di Varese in gita con dei compagni di scuola in Trentino è caduto dal terzo piano di un albergo a Vigo di Fassa. L'adolescente si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sull'episodio, accaduto intorno alle 3 della mattina, indagano i carabinieri e tra le ipotesi c'è che il ragazzo, di una scuola superiore, stesse tentando di calarsi dal balcone. Il liceo Sereni di Luino, dove lo studente vive, precisa che si tratta di "una vacanza di gruppo" e non di una gita scolastica.