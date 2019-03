Aereo caduto: chi sono volontari ong

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - I tre componenti della ong bergamasca Africa Tremila morti nell'incidente aereo sono: il presidente Carlo Spini, di 75 anni, originario di Sansepolcro (Arezzo) e residente a Pistoia, sua moglie, infermiera, Gabriella Vigiani e il tesoriere della onlus Matteo Ravasio.

I tre erano partiti ieri sera da Roma e avevano raggiunto Addis Abeba per prendere il collegamento con Nairobi. La loro meta era un ospedale che la onlus sta realizzando in Sud Sudan, dove avrebbero dovuto consegnare le attrezzature mediche, in viaggio su alcuni camion.