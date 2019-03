Passeggino travolto,camionista arrestato

(ANSA) - VICENZA, 9 MAR - E' stato arrestato nella notte il camionista che nel tardo pomeriggio di ieri a Marostica (Vicenza), in stato di ebbrezza alcolica, ha perso il controllo del suo mezzo investendo una famiglia e travolgendo un passeggino in cui c'era un bambino di 14 mesi.

Pietro Dal Santo, 58 anni, vicentino di Thiene, lavora come artigiano in proprio e ha causato l'incidente mentre stava tornando a casa. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime e per questo è stato trasferito in elicottero al policlinico di Padova, dove in tarda serata è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a un gamba, anche se a preoccupare è pure un trauma cranico commotivo.

L'uomo non ha collaborato con i Carabinieri e ha rifiutato di sottoporsi all'alcoltest; in ospedale a Bassano del Grappa attraverso i prelievi del sangue è stato possibile confermare l'assunzione di alcolici. A quel punto sono scattate le manette.

(ANSA).