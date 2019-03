Investita da un'auto pirata, grave

(ANSA) - PARMA, 9 MAR - Una donna di 50 anni è in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Maggiore di Parma dopo essere stata investita da un'auto pirata mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonale. L'investimento è avvenuto attorno alle 15 lungo viale Fratti, arteria della circonvallazione di Parma.

L'auto che ha travolto la donna stava viaggiando a forte velocità e dopo avere sbalzato la 50enne a venti metri di distanza è ripartita facendo, inizialmente, perdere le proprie tracce.

Le videocamere di sorveglianza presenti in zona (una è proprio stata collocata sul passaggio pedonale) hanno però immortalato la vettura e la Polizia Municipale ha fermato le vettura due ore più tardi. Ora l'auto è sotto sequestro, proseguono le indagini per risalire all'identità di chi era alla guida del mezzo al momento dell'incidente.

Le condizioni della cinquantenne sono considerate molto critiche, la prognosi riservata.