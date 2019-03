Venezia: gondolieri-sub per pulire rii

(ANSA) - VENEZIA, 8 MAR - Tornano al lavoro a Venezia i "gondolieri-sub", che già lo scorso 10 febbraio si erano immersi nel rio dei Santi Apostoli a Cannaregio per rimuovere i rifiuti depositati sui fondali. Domenica prossima, 10 marzo, infatti, i volontari dell'Associazione gondolieri, coordinati dall'Amministrazione comunale, indosseranno di nuovo maschera e bombole d'ossigeno con l'obiettivo di liberare il canale dai rifiuti che negli anni si sono accumulati, soprattutto gli pneumatici usati come parabordi sulle imbarcazioni.

L'operazione, resa possibile grazie a una convenzione sperimentale tra l'Associazione gondolieri e Ca' Farsetti, scatterà alle 8 di mattina e si concluderà verso le 13 circa: durante le immersioni il traffico acqueo a motore sarà interdetto per motivi di sicurezza, mentre le gondole in servizio negli spazi circostanti il ponte dei Santi Apostoli potranno transitare senza problemi meno che nella parte di rio occupata dagli operatori.