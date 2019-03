Vedova caso Umbria olii,il dolore rimane

(ANSA) - NARNI (TERNI), 8 MAR - "Se Giorgio Del Papa ora va in galera a me non interessa, non cancella il dolore. Dopo tutti questi anni mio marito non me lo ridà nessuno, è morto a soli 45 anni e un uomo a 45 anni è quasi un ragazzo": Morena Sabatini, la vedova di Maurizio Manili, una delle quattro vittime dell'esplosione della Umbria Olii nella quale morirono il marito, titolare di una piccola ditta di carpenteria, e tre suoi operai, impegnati in alcuni lavori di manutenzione, commenta così l'arresto dell'ex amministratore unico e legale rappresentante dell'azienda Giorgio Del Papa per il quale è divenuta definitiva la condanna per omicidio colposo. Lo fa rispondendo all'ANSA.

Una "vittoria effimera" anche per il figlio Yuri. "Lui ora è in galera - spiega -, ma tra un po' andrà ai domiciliari e la pena sarà commutata in servizi sociali".