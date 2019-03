16enne morto in incidente, un arresto

(ANSA) - SAN DONATO DI NINEA (COSENZA), 8 MAR - Un ragazzo di 16 anni, Francesco Pio Talarico, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a San Donato di Ninea, nel cosentino, mentre viaggiava a bordo di un'auto insieme ad altri quattro giovani.

Il conducente della vettura, Francesco Fata, di 25 anni, risultato ubriaco, é stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. L'incidente é avvenuto lungo la strada provinciale 132, in località "Arcomano" di San Donato di Ninea. L'auto condotta da Fata e sulla quale viaggiava la vittima era un fuoristrada.

Il venticinquenne ha perso il controllo del mezzo, che é andato a finire a velocità sostenuta contro un muro. Francesco Pio Talarico é morto sul colpo, mentre gli altri quattro giovani che viaggiavano sul fuoristrada, compreso il conducente, sono rimasti feriti. Uno, in condizioni più gravi, é stato portato nell'ospedale Annunziata di Cosenza. Fata é risultato positivo al test alcoolemico.