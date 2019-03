Ruba bus linea,fermato dopo inseguimento

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 7 MAR - Ha rubato un autobus di linea ed è fuggito, fino a quando non è stato intercettato e bloccato dalla polizia. E' successo a Lamezia Terme dove un 49enne incensurato è stato poi arrestato con l'accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, infatti, una volta raggiunto dalle volanti del Commissariato, ha tentato di speronare l'auto del poliziotti. Fortunatamente l'inseguimento, avvenuto su una strada trafficata, non ha provocato conseguenze.

L'uomo si è impossessato dell'autobus della Multiservizi che fa servizio tra la stazione ferroviaria di Lamezia Terme e l'aeroporto. Il 49enne ha atteso che l'autista scendesse durante la sosta davanti la stazione, è salito a bordo ed è scappato.

Immediato l'allarme al 113. La polizia in breve ha intercettato il mezzo ed ha iniziato un inseguimento che si è concluso a Falerna quando gli agenti, nonostante i tentativi di speronamento, sono riusciti a bloccarlo.