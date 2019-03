Incendio in casa, un morto intossicato

(ANSA) - RIPOSTO (CATANIA), 7 MAR - Un francese di 70 anni, da tempo residente a Riposto, nel Catanese, è morto per intossicazione dal fumo sviluppato dall'incendio della sua abitazione. Il rogo la notte scorsa, domato da vigili del fuoco intervenuti con personale del distaccamento di Acireale con il supporto di mezzi arrivati anche dal comando provinciale di Catania. Per entrare, i pompieri hanno dovuto forzare il cancello d'ingresso della casa. Hanno subito circoscritto le fiamme per evitare che si propagassero alle abitazioni vicine e sono entrati dentro, con i locali che erano completamente invasi dal fumo. Nell'appartamento i vigili del fuoco hanno trovato e portato all'esterno il 70enne francese, che da anni risiede a Riposto, che era gravemente intossicato dalla notevole quantità di fumo sviluppato dall'incendio. Portato con un'ambulanza del 118 in ospedale, è morto dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Giarre per le indagini del caso.