Giovani uccisi, confermata condanna

(ANSA) - NUORO, 7 MAR - I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a 20 anni per Paolo Enrico Pinna, il 21enne di Nule (Sassari), minorenne all'epoca dei fatti, ritenuto responsabile del duplice omicidio di Gianluca Monni, lo studente di 19 anni ucciso a Orune (Nuoro) l'8 maggio 2015, e di Stefano Masala, il 28enne di Nule di cui non si hanno più notizie dalla sera prima della morte di Monni. I giudici hanno rigettato le argomentazioni dei difensori di Pinna, Angelo Merlini e Fernando Vignes, che contestavano l'impianto accusatorio che ha portato alle sentenze di primo e secondo grado. Rigettata anche la richiesta di semi infermità mentale del giovane. Anche la Cassazione non ha avuto dubbi sulla colpevolezza di Pinna confermando i 20 anni, pena massima per un minorenne. Nell'ottobre scorso era arrivata un'altra sentenza che aveva chiuso il cerchio sui due delitti: il tribunale di Nuoro ha condannato all'ergastolo il complice di Pinna, Alberto Cubeddu, di 22 anni.