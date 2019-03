Demolizione pila 8 in standby

(ANSA) - GENOVA, 7 MAR - La Commissione esplosivi ha sospeso l'abbattimento della pila 8 del ponte Morandi che avrebbe dovuto essere distrutta sabato tramite esplosione controllata. Lo si apprende al termine della riunione della Commissione esplosivi che si è tenuta in prefettura. "Siamo in stand by - ha detto Danilo Coppe, titolare della Siag, la ditta di esplosivistica civile cui è demandato il compito di distruggere le parti del ponte che non si devono smontare -. Devono essere perfezionate le analisi" sulla presenza di amianto nella struttura.