Corruzione Cds, Berlusconi indagato

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Silvio Berlusconi è indagato per corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma su alcune sentenze pilotate del consiglio di Stato. Il filone di indagine che ha portato all'iscrizione di Berlusconi è legato alla sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016 che annullò per l'ex presidente del Consiglio l'obbligo di cedere una quota detenuta in banca Mediolanum. La maxi indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Stefano Rocco Fava, nelle scorse settimane ha portato ad una serie di arresti che hanno riguardato anche alcuni magistrati. Niccolò Ghedini, avvocato di Berlusconi, si dice sicuro che il procedimento sarà archiviato. "Ci auguriamo solo - ha detto Ghedini - che l'archiviazione avvenga in tempi brevi e siamo fiduciosi visto che le indagini sono affidate a un ottimo magistrato come il dottor Ielo".