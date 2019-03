M5s, archiviato fascicolo su ex di Sarti

(ANSA) - RIMINI, 6 MAR - Il Gip di Rimini Benedetta Vitolo ha depositato il provvedimento di archiviazione per il fascicolo su Andrea Bogdan Tibusche, nato dalla denuncia della sua ex compagna, la deputata M5s Giulia Sarti. Il fascicolo era per appropriazione indebita nell'ambito del caso rimborsopoli che aveva travolto parte degli eletti 5 stelle.

La deputata grillina, che dopo la notizia della richiesta di archiviazione si era dimessa e autosospesa dal Movimento, oggi in un post su Facebook scrive: "Se il Movimento, dopo aver letto tutte le memorie e i riscontri con le evidenze bancarie che invierò, riterrà di dovermi espellere senza motivo, tutti saranno informati su quella che sarà la mia decisione. Fino a quel momento, io non abbandono il Movimento", "rispetterò qualsiasi decisione verrà presa". E poi: "La mia stima e il mio rispetto nei confronti di Luigi Di Maio e di tutte le splendide persone che ogni giorno si battono per dare a questo paese un presente e un futuro migliore, non cambierà mai".