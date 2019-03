Rapine e aggressioni, presa baby gang

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Nove minorenni italiani tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri per 11 episodi violenti avvenuti tra Milano e Abbiategrasso dal luglio al novembre 2018. Per cinque è stato disposto il carcere e per 4 la misura cautelare del collocamento in comunità. Alcuni hanno precedenti e altri risultano indagati in procedimenti diversi. Nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale per i Minorenni sono contestati percosse, lesioni, minacce, rapina ed estorsioni ai danni di coetanei e maggiorenni. I militari della compagnia di Abbiategrasso hanno ricostruito il modus operandi della baby gang scoprendo che l'azione del branco era frutto di una precisa pianificazione.

Inquirenti e investigatori ritengono che gli episodi possano essere molti di più ma che, al momento, non tutti siano stati denunciati per paura delle vittime.