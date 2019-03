Cuccarini-Parisi, nuovo scontro tra le eterne rivali

Cuccarini-Parisi, si riaccende lo scontro. Dopo l'endorsement nei mesi scorsi al governo giallo-verde della "più amata dagli italiani", seguita dalla stilettata della showgirl americana che l'ha definita "ballerina sovranista", oggi va in scena una nuova puntata.

A far riaccendere la miccia, l'intervento con gaffe della Cuccarini, ospite ad 'Otto e Mezzo' su La7. "Elezioni? Penso che quelle del 2018 erano elezioni che noi non facevamo da diversi anni - ha detto, rispondendo ad una domanda di Lilli Gruber -. Adesso io non mi ricordo da quanto, ma non votavamo per le politiche da 10-9 anni". Ed ha ha espresso la sua opinione sul razzismo in Italia, sostenendo che "In Italia non esiste. Ho girato l'Italia in lungo e largo e francamente...".

Parole che, ancora una volta, non si fa sfuggire l'eterna rivale ballerina di 'Cicale'. Che, come già fatto in passato, la punzecchia con un tweet al vetriolo: "E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina Maître à pensere"

E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina "Maître à pensere". In verità sempre più "Maître" e sempre meno "pensere". H* #heatherparisi #laqualunque #ottoemezzo — Heather Parisi (@heather_parisi) 5 marzo 2019

A quando il nuovo duello?