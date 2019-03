Bimbo cade da carro carnevale, è grave

(ANSA) - BOLOGNA, 5 MAR - Un bambino di due anni e mezzo è rimasto gravemente ferito cadendo da un carro mascherato, durante la sfilata di carnevale in corso nel centro di Bologna.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 in via Indipendenza.

Sul posto il 118, con ambulanza e auto medica, e le forze dell'ordine. Il piccolo, portato all'ospedale Maggiore di Bologna, sarebbe grave. Dalle prime ricostruzioni, era sul carro insieme alla madre, quando è scivolato. Da parte del personale sanitario sono state fatte manovre per rianimarlo.