Pg va in Cassazione: ergastolo per Brega

(ANSA) - MILANO, 4 MAR - Per la procura generale di Milano va annullata la sentenza della Corte d'Appello 'bis' con cui lo scorso ottobre è stato cancellato l'ergastolo per Pier Paolo Brega Massone, l'ex chirurgo della clinica Santa Rita, imputato per la morte di quattro pazienti. A chiederlo è il sostituto pg Massimo Gaballo con il ricorso in Cassazione contro la decisione con cui è stato derubricato in omicidio preterintenzionale il reato di omicidio volontario contestato a Brega e all'allora suo braccio destro Fabio Presicci (per lui, che rispondeva solo di due omicidi, la pena è passata da 24 anni e 4 mesi a 7 anni e 8 mesi).