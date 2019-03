Morto Keith Flint, quando il cantante dei Prodigy mimò il sesso orale in passerella

Passerella choc per Versace: il 27 giugno del 2004 Keith Flint, il cantante dei Prodigy, con il nuovo progetto Clever Brains Fryin', decise di animare la sua esibizione con dei fuori-programma che hanno sconvolto buona parte del pubblico. Il biondo e sudato performer prima si lanciò tra gli spettatori della sfilata, per poi simulare una scena di sesso orale con un uomo e leccare il viso di una donna, mentre tutti gli altri scongiuravano che non si dirigesse verso il loro posto.

Flint e i suoi supporter, due cantanti hip hop di colore, una vocalist e un chitarrista, si esibirono sia prima che iniziasse la sfilata sia come stacco tra la passerella di Versus e quella di Versace.

Proprio in questa seconda occasione, interpretando il brano 'Superstar', Flint si gettò tra il pubblico, sdraiandosi tra signore sconvolte e uomini basiti.