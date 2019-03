Lotta alla plastica negli oceani

Sky Ocean Ventures e Ambienta Sgr insieme contro la plastica monouso. Il fondo creato dal Gruppo Sky per la salvaguardia dei mari e il più grande fondo europeo di investimenti nell'industria sostenibile, annunciano un accordo per l’individuazione di investimenti ad alto potenziale in tutti quei settori coinvolti nella produzione ed utilizzo della plastica per una catena del valore più efficiente ed ecosostenibile.

A questo scopo, Ambienta condividerà con Sky Ocean Ventures le sue metodologie proprietarie per valutare e misurare l'impatto ambientale (EIA, Environmental Impact Analysis) e per integrare i concetti di ESG (Environmental, Social e Governance) nella gestione delle aziende. Si tratta di metodologie essenziali per misurare la sostenibilità e l’impatto etico di un investimento, sviluppate da Ambienta in dieci anni di investimenti di successo in aziende private guidate da trend di sostenibilità. Inoltre, Ambienta e Sky Ocean Ventures collaboreranno per costruire un approccio comune per misurare l'impatto dell'inquinamento da plastica.

Partendo dalla consapevolezza che senza rimedi adeguati entro il 2050 gli oceani ospiteranno più plastica che pesci e desiderosa di dare un contributo concreto e tangibile, nel 2017 Sky ha lanciato Sky Ocean Rescue, una campagna internazionale di sensibilizzazione sull'inquinamento da plastica. In seguito, nel 2018, il Gruppo Sky ha lanciato Sky Ocean Ventures, il primo fondo di investimento non strategico di impatto nel FTSE100 a sostegno di progetti di ricerca e start up volti a sviluppare idee innovative a difesa dell’ambiente marino. Al fine di massimizzare l’efficacia di queste iniziative, Sky Ocean Ventures ha selezionato Ambienta come partner dopo aver già stretto collaborazioni anche con National Geographic e l’Imperial College di Londra.