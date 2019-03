Furto in negozio di via Montenapoleone

(ANSA) - MILANO, 4 MAR - E' ancora da quantificare il bottino del furto subito probabilmente la notte scorsa dal Montenapoleone Bistro and Store, nella centralissima via Montenapoleone di Milano, nel Quadrilatero della Moda. E' stato un dipendente, stamani, ad accorgersi che erano stati forzati i lucchetti delle serrande. Dal negozio erano sparite pellicce, borse e bracciali per un valore che non è ancora stato quantificato.