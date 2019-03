Fiamme a Palazzo Leopardi, subito domate

(ANSA) - ANCONA, 4 MAR - Un principio di incendio, subito domato, ha richiesto l'evacuazione di Palazzo Leopardi, una delle sedi della Giunta regionale, ad Ancona. Attorno alle 12:30 una colonna di fumo si è alzata dai sotterranei che ospitano le centrali tecniche. Un fusibile di uno dei quattro quadri elettrici presenti ha innescato le fiamme, subito domate da una squadra dei vigili del fuoco. Non si segnalano danni significativi. I tecnici delle unità di manutenzione regionale stanno ripristinando l'inconveniente. L'incidente ha richiesto la completa evacuazione del personale che potrà rientrare nella giornata di domani. Palazzo Leopardi è uno degli edifici della cittadella regionale (insieme ai Palazzi Raffaello, Rossini e Li Madou), collocato in via Tiziano. Oltre all'aula consiliare dell'Assemblea legislativa delle Marche, ospita numerosi servizi della Giunta regionale, tra i quali Ambiente e Agricoltura, Lavoro, Attività produttive, Pesca, Internazionalizzazione, Informatica, Urbanistica.