Carnevale:"si paga"per guardare cantiere

(ANSA) - TREVISO, 4 MAR - Due euro per guardare i lavori per dieci minuti, quindici per chiedere informazioni e, per gli ultrasessantacinquenni, un sovrapprezzo del 50%. E' il contenuto di una tabella plastificata affissa oggi sul recinto esterno di un cantiere nel quale sta sorgendo un complesso residenziale con bosco verticale, sulla riva del Sile alle porte di Treviso. Una burla carnevalesca, evidentemente, per canzonare i gruppetti di sfaccendati che quotidianamente si affollano in quel punto della passeggiata per osservare il lavoro di operai e tecnici, ma che ha avuto l'effetto di radunare più passanti del solito. Nessuno, ovviamente, ha preso sul serio la tabella, firmata da un sedicente capocantiere, nella quale compaiono pure il riferimento al diritto ad una imprecisata consumazione (con 10 euro) e ad uno sconto del 50% per comitive di almeno 10 persone.