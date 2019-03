Ponte Genova, si taglia terzo impalcato

(ANSA) - GENOVA, 3 MAR - E' iniziato il taglio della terza trave gerber sulla parte ovest dell'ex viadotto Morandi, tra òla pila 5 e la pila 6. Domani verranno azionati per la terza volta gli strand jack, i grandi martinetti idraulici che hanno il compito di portare a terra la trave di quasi 900 tonnellate di peso. Nel frattempo gli esperti della ditta di esplosivi che si occuperà di demolire le pile lavorano alla pila 8 che, salvo imprevisti, verrà abbattuta sabato prossimo. Domani è prevista l'ultima riunione della Commissione esplosivi in prefettura a Genova per l'esame degli ultimi dettagli e il via libera definitivo all'operazione.