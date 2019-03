Incendio in un centro sociale a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 3 MAR - Un incendio è scoppiato questa mattina, intorno alle 6.40, in un capannone in via Larga, in periferia a Bologna, del centro sociale Tsunami. La fiamme hanno interessato il primo piano della struttura e hanno completamente distrutto un autocarro dal quale, a quanto si apprende, potrebbe essere partito il rogo. Nessuno è rimasto ferito. I Vigili del Fuoco, sul posto con cinque squadre, hanno contenuto le fiamme per evitare che si propagassero anche ad altri spazi, danneggiata una parte del tetto. Secondo le prime informazioni, all'arrivo dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Polizia locale, sarebbero uscite dalla struttura una cinquantina di persone passate. Alcuni degli occupanti sono stati accompagnati dalla polizia locale a recuperare alcuni beni lasciati all'interno. In base ad una prima ricostruzione dei Vigili del fuoco, ci sarebbero state circa duecento persone nell'edificio tra questa notte e la sera precedente, probabilmente era in corso una festa.