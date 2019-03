Pompei: rosario della statua della Vergine cade, ritrovato

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAR - E' stato ritrovato in una corona di fiori, omaggio dei Vigili del Fuoco, il rosario di pietra della statua della Madonna di Pompei scomparso per qualche ora. Si era sganciato, finendo ai piedi dell'effigie, ed è stata una fortuna. Cadendo poteva finire in frantumi sui passanti.

I vigili del fuoco lo hanno quindi risistemato nella mani della statua della Vergine. Nei mesi passati, almeno in due occasioni, il rosario si era già sganciato dalla staffa che lo tiene fermo e si era messo ad oscillare attirando la curiosità dei fedeli che avevano interpretato il segno come una richiesta di preghiere. Il 28 dicembre del 2018, per scongiurare altri problemi, era stata installata una nuova staffa in acciaio, in sostituzione della precedente catena che era ormai troppo corrosa e probabilmente all'origine delle continue oscillazioni del rosario nelle mani della statua della Madonna. (ANSA).