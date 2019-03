Venezia, tornano i Guardians a San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 1 MAR - Dal 13 aprile tornano i 'Guardians' in Piazza San Marco e nelle zone sensibili di Venezia per dare informazioni a chi visita la città e tutelarne il decoro. Come gli anni scorsi svolgeranno funzioni di supporto orientativo ai turisti nei punti più strategici del centro storico come i principali hub di accesso e i luoghi di maggior interesse. Il servizio sarà svolto sino al 31 dicembre per un totale complessivo di 201 giorni.