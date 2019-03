Traffico di eroina, intera famiglia catturata a Tenerife

Una famiglia di quattro persone di La Maddalena è stata arrestata a Tenerife, in Spagna, dalla Policia National che ha eseguito il mandato di arresto europeo disposto dalla Procura di Tempio nei confronti dei fratelli Domenico e Michele Consolino, di 53 e 45 anni, della loro madre, l'80enne Maddalena Racca, e di Angela Puddu, 53 anni, compagna di Domenico. I quattro erano latitanti dal 2016, quando erano stati condannati in via definitiva a pene dai 7 ai 10 anni per spaccio di eroina. I fatti risalgono al periodo tra il 1998 e il 1999. Con loro era stato condannato anche il capo famiglia, Vincenzo Consolino, che nel frattempo è deceduto.

Arrestati a Tenerife 4 latitanti

Tutti sono stati individuati e arrestati grazie alle indagini condotte dalla Squadra mobile di Sassari, guidata dal dirigente Dario Mongiovì, con il coordinamento del Servizio centrale operativo e del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. La famiglia Consolino viveva in Spagna con un tenore di vita piuttosto alto, girando con auto e moto di lusso. Domenico Consolino e la compagna sono stati catturati a Santa Cruz, a nord di Tenerife, mentre la donna andava al lavoro in un hotel della zona. Lui era in possesso di mille euro in contanti. Michele Consolino e la mamma, invece, sono stati bloccati a Playa Paraiso, a sud di Tenerife. Lui è stato arrestato sul posto di lavoro, in una ditta edile, lei era a casa con 5mila euro in contanti nascosti nel reggiseno.