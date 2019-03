Sigilli a porto turistico San Teodoro

(ANSA) - NUORO, 1 MAR - Sigilli al cantiere del nuovo porticciolo di San Teodoro, a due passi della spiaggia della Cinta. Gli uomini della Guardia Costiera, su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro, hanno sequestrato l'area dove sono presenti da tempo terriccio e sabbia dragati dal mare. Le indagini - spiega oggi La Nuova Sardegna nel dare la notizia del sequestro - si stanno concentrando su un presunto inquinamento ambientale in zona portuale, in quanto il materiale di risulta del dragaggio viene considerato rifiuto speciale da smaltire secondo specifici dettami normativi. Il blitz della Guardia costiera arriva dopo un esposto che ipotizza questo reato.

Saranno ora le analisi dell'Arpas a verificare se il materiale presente nell'area portuale possa essere fonte di inquinamento. Per il completamento del primo lotto dei lavori del porto turistico di San Teodoro erano stati stanziati dalla Regione tre milioni e mezzo di euro.