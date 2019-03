Saipem rinviata a giudizio a Milano

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Saipem è stata rinviata a giudizio in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti nell'inchiesta sulla maxi-vendita del 2,3% del suo capitale prima del 'profit warning' del 2013. Lo ha deciso il gup di Milano Giusy Barbara che ha prosciolto per prescrizione la partecipata di Eni da un'imputazione relativa al 2012 e l'ha mandata a processo per i fatti del 2013. A processo anche l'ex vice presidente ed ex ad Pietro Tali e altri 3, accusati a vario titolo di aggiotaggio e false comunicazioni sociali.