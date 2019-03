Ripresi incendi rifiuti a Lamezia Terme

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 1 MAR - Sono ripresi da oggi a Lamezia Terme, nelle adiacenze dell'accampamento rom di località Scordovillo, gli incendi di rifiuti di vario genere e di cataste di pneumatici usati, con conseguente emissione di fumi tossici. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti uomini e mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento locale e del Comando provinciale di Catanzaro.

Il rogo ha provocato un'enorme nuvola di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza, creando notevoli disagi al vicino ospedale "Giovanni Paolo II".

Non si registrano persone ferite o intossicate, ma sono state numerose le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco che sono potuti intervenire sul luogo dell'incendio scortati dai carabinieri e da personale della Polizia locale. In supporto per l'opera di smassamento delle cataste di rifiuti è giunto sul posto anche un mezzo meccanico da cantiere messo a disposizione dalla cooperativa sociale Malgrado Tutto.